‘Bar winterweer’ op komst, eerste sneeuwvlokken zaterdagavond

In Nederland, met uitzondering van het noorden, begint het zaterdagavond met sneeuwen. Dat blijft doorgaan tot zondag, zo is de verwachting van Weer.nl. De meeste sneeuw valt in het oosten, het rivierengebied en in de Achterhoek. Lokaal kan er een sneeuwlaag van 20 tot 30 centimeter ontstaan.