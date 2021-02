Bij een brand in een keuken van een woning aan de Asingaborg in Amsterdam-Zuid zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mensen gewond geraakt. Drie personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, twee van hen vanwege het inademen van veel rook. Een derde persoon moest naar het ziekenhuis vanwege verwondingen opgelopen bij het inslaan van een ruit, meldt de brandweer.