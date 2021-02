Slob neemt advies ‘snottebellenbeleid’ OMT over

Demissionair onderwijsminister Arie Slob volgt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op over het aanscherpte ‘snottebellenbeleid’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de nieuwe richtlijn moeten ook kinderen van 4 tot en met 12 jaar thuisblijven als ze klachten hebben die bij een coronabesmetting horen.