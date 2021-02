Aruba verlengt maatregel avondklok maar die gaat wel uur later in

De avondklok die op Aruba geldt blijft voorlopig gelden. Wel gaat de maatregel een uur later in dan tot nu toe, om middernacht in plaats van om 23.00 uur. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes vrijdag aangekondigd op haar Facebookpagina. Tot 05.00 uur ’s ochtends mag niemand zonder toestemming de straat op.