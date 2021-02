Opgezette giraffen en delen van andere dieren in bewaring genomen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben bij een handelaar in Brabant een aantal opgezette dieren en delen van dieren in bewaring genomen, waar de man geen vergunning of ontheffing voor had. Het gaat om 4 opgezette giraffen, 17 schedels, 23 dijbeenbotten en 16 halswervels van giraffen, 6 schedels van nijlkrokodillen en 9 huiden van blesbokken.