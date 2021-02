Belg snel verlost van coronakapsel bij kleine versoepelingen

De kapperszaken in België gaan na meer dan drie maanden vanaf 13 februari onder strikte voorwaarden weer open. „Wij zijn ons volledig bewust dat lichaamsverzorging een belangrijke rol speelt in hoe we ons voelen”, zei premier Alexander De Croo na afloop van het Overlegcomité van de zes regeringen waar werd besloten tot een klein aantal versoepelingen van de coronamaatregelen.