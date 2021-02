‘Voorrang zorgmedewerkers nieuw vaccin doet recht aan frontlinie’

Zorgvakbond NU’91 is blij dat ongeveer 500.000 mensen die in de langdurige zorg werken, vooraan staan om het coronavaccin van AstraZeneca te krijgen. „De keuzes van de minister kloppen, dit doet recht aan de mensen die in de frontlinie staan. Voor mensen in de zorg is het belangrijk dat hun stem wordt gehoord, dat ze dit vaccin nodig hebben om zorg te kunnen blijven geven. Er wordt geluisterd naar de beroepsgroep. Dat is een positief signaal, misschien wel het eerste in lange tijd”, laat een woordvoerder van de vakbond weten.