Oekraïne niet bewust van bedreiging burgerluchtvaart ten tijde van MH17

Oekraïne was zich er niet van bewust dat er een bedreiging bestond voor de burgerluchtvaart in juli 2014 toen vlucht MH17 boven het oosten van dat land werd neergeschoten. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Er is dan ook onvoldoende bewijs om Oekraïne juridisch aansprakelijk te stellen voor het niet volledig sluiten van het luchtruim, aldus minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).