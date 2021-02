Minister dwingt Utrecht niet tot bouwen in Rijnenburg

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is niet van plan de gemeente Utrecht te dwingen woningen te bouwen in de polders Rijnenburg en Rijerscop. Volgens de bewindsvrouw zou het zeker 3 tot 4 miljard euro kosten en dat geld is er nu niet. Het is aan een volgend kabinet om over zo’n uitgave te besluiten, vindt ze.