Recordboete mijnbouwreus voor vervuiling Russisch noordpoolgebied

De Russische mijnbouwonderneming MMC Norilsk Nickel moet een schadevergoeding van 146 miljard roebel, omgerekend dik 1,6 miljard dollar, betalen. Het bedrijf wordt verantwoordelijk gehouden voor de immense milieuschade nadat bij een lek vorig jaar circa 21.000 ton brandstof in de natuur was weggevloeid. De boete is gelijk aan de eis van de ecologische waakhond van Rusland.