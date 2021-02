Suriname: reputatie geschaad door kwestie onderschepte euro’s

Suriname en Nederland overleggen over de omstreden afwikkeling van een in 2018 door Nederland onderschept bedrag van 19,5 miljoen euro. Dit is belangrijk omdat Suriname in een penibele financiële situatie zit en het land door deze kwestie reputatieschade opgelopen zou kunnen hebben, aldus minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken tegen het ANP.