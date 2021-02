Beroep op regeling voor vaste lasten na verruiming verdubbeld

Ruim 90.000 bedrijven en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in hun vaste lasten voor het laatste kwartaal van 2020, bijna twee keer zoveel als in de voorgaande periode. Dat komt doordat niet alleen ondernemers in aanmerking kwamen die rechtstreeks door coronamaatregelen zijn getroffen, maar ook bijvoorbeeld toeleveranciers en transportbedrijven.