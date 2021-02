Onderzoek naar ‘mogelijke misstanden’ contraterrorisme politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat een „oriënterend onderzoek” doen naar mogelijke misstanden bij het onderdeel van de politie dat zich bezighoudt met het verzamelen van informatie over contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Over dit zogeheten informatieknooppunt CTER zijn bij de inspectie onlangs signalen binnengekomen over onder meer een „onprofessionele werkwijze”, meldt zij vrijdag.