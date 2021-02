Wall Street verlengt winstreeks, coronasteunpakket VS dichterbij

De aandelenbeurzen in New York zijn de laatste handelsdag van de week met winsten begonnen. Daarmee liggen de de graadmeters op koers voor een vijfde positieve handelssessie op rij. Beleggers verwerken onder andere het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daarnaast is het coronasteunpakket van president Joe Biden weer een stap dichterbij gekomen.