Waterschap plakt ‘pleister’ op IJsseldijk

Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een „pleister” op een stuk IJsseldijk geplakt. De voorziening was nodig, omdat de grasmat van een stuk dijk bij Wijhe-Olst niet sterk genoeg was, zegt een woordvoerder van het schap. Het dijkvak van ongeveer veertig meter was net opnieuw ingezaaid met gras. Die grasmat is nog niet genoeg geworteld. Gras en de wortels daarvan vormen de eerste beschermingslaag van een dijklichaam. WDODelta heeft nu een stuk licht- en luchtdoorlatend doek op de dijk aangebracht. Die zogenoemde bekramming beschermt de dijk tijdens de hoge waterstanden, terwijl het gras gewoon door kan groeien.