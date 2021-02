Belgische raad stelt voorrang inenten risicopatiënten voor

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) in België adviseert voorrang bij het vaccineren te geven aan 45- tot 65-jarigen met chronische longziekten, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes of kanker en mensen vanaf 18 jaar met bloedkanker en chronische lever- en nierziekten. Deze kwetsbare groepen moeten aan de beurt komen nadat de bewoners in verpleegtehuizen, zorgpersoneel en 65-plussers zijn ingeënt, vindt HGR.