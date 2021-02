Miljoenenboetes telecombedrijven flink verlaagd door rechter

Vier miljoenenboetes voor KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone moeten van de rechter flink worden verlaagd. Ze kregen de straffen vanwege misleiding van consumenten over bijvoorbeeld kortingsvoorwaarden van abonnementen. Volgens de rechter had toezichthouder ACM, die de boetes in 2019 oplegde, bepaalde zaken beter moeten onderbouwen.