Medewerkers chipmachinemaker ASML gaan weer staken

Medewerkers van onder meer chipmachinemaker ASML in Veldhoven leggen dinsdag voor de tweede keer in korte tijd het werk neer. Ook bij andere metaalbedrijven zal er volgende week worden gestaakt, hebben de vakbonden aangekondigd. Hoeveel mensen gaan staken, is nog niet bekend. ASML zegt op basis van eerdere stakingen te verwachten „dat er weinig ASML-medewerkers aan mee zullen doen”.