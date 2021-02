Als het coronavirus wordt vastgesteld bij een kind dat naar de basisschool gaat, betekent dit niet automatisch dat alle klasgenootjes in quarantaine moeten gaan. Scholen kunnen ervoor kiezen om klassen op te delen in kleinere groepjes die op minstens 1,5 meter van elkaar zitten. Bij een besmetting hoeven dan misschien alleen de kinderen uit dat groepje in isolatie te gaan, en kan de rest van de klas naar school blijven gaan. Dat staat in de richtlijnen die zijn opgesteld door de koepel voor basisscholen, de PO-Raad.