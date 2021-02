Britse verkiezingen in mei gaan door, ondanks coronapandemie

Inwoners van Engeland en Wales kunnen in mei gewoon naar de stembus, ondanks de coronapandemie. De regering heeft wel extra maatregelen aangekondigd om te zorgen dat de lokale verkiezingen veilig verlopen. Zo moeten kiezers dit keer een eigen pen meenemen naar het stemhokje, berichten Britse media. Ook het dragen van mondkapjes in stembureaus is verplicht.