Slob: we moeten ontspannen omgaan met mogelijke zittenblijvers

We moeten proberen „ontspannen” om te gaan met leerlingen die mogelijk blijven zitten, vanwege leerachterstanden die ze door de coronacrisis hebben opgelopen, zegt onderwijsminister Arie Slob. In De Telegraaf meldde de minister vrijdag dat ouders en leerlingen er rekening mee moeten houden dat dit jaar meer leerlingen dan normaal een schooljaar over moeten doen.