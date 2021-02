Gemeenten plassengebied ontmoedigen schaatsen op natuurijs

Gemeenten in de regio Gooi en Vecht ontmoedigen schaatsen op natuurijs op de plassen in de omgeving van Loosdrecht en Ankeveen. Gooise Meren en Wijdemeren gaan ook niet zoals andere jaren voorbereidingen treffen om het ijs in optimale staat te brengen. De gemeenten vinden een grote bezoekersstroom onwenselijk nu er tal van beperkingen gelden wegens de coronacrisis, laten ze vrijdag weten.