Zwaargewicht Shell koploper in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index boekte vrijdag een kleine winst onder aanvoering van zwaargewicht Shell. Ook elders in Europa stonden de beurzen in het groen. De hoop dat de coronavaccins zullen leiden tot een versnelling van het economische herstel bleef zorgen voor optimisme op de beursvloeren. Daarnaast werd uitgekeken naar het officiële Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.