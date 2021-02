Natuurbeheerders: honden aan de lijn op de dijken

Natuurorganisaties zoals Free Nature en de Zoogdiervereniging roepen hondenbezitters op om hun huisdieren aan de lijn te houden, als ze naar het hoge water in de rivieren gaan kijken. Honden kunnen wild dat een droog plekje in de uiterwaarden heeft opgezocht laten schrikken, waardoor de dieren in het snelstromende water springen en alsnog verdrinken.