Vermoedelijk bendeleider Anouar T. blijft voorlopig vast

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag bepaald dat Anouar T., verdacht van het leiden van een criminele organisatie, voorlopig blijft vastzitten. De organisatie van T. was volgens justitie onder meer gericht op het voorbereiden van moorden en wordt verantwoordelijk gehouden voor de zeer ernstige mishandeling van een 27-jarige man in Utrecht. Het slachtoffer werd met hamers en een honkbalknuppel toegetakeld en overleefde ternauwernood.