‘Zet speciale agent in tegen vechtscheidingen’

Er moet een speciale agent komen voor de aanpak van vechtscheidingen. Die moet ouders in een vroeg stadium erop wijzen dat ze zich aan de omgangsregeling moeten houden. Doen ze dat niet, dan verliezen ze sneller hun gezag over de kinderen. Dat staat in een rapport van het Expertteam Ouderverstoting dat is aangeboden aan minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, waarover Pointer (KRO-NCRV) bericht.