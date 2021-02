Britse variant van coronavirus op Curaçao aangetroffen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft donderdag aan Curaçao laten weten dat er één besmetting met de Britse variant van het coronavirus op het eiland is geregistreerd. Curaçao had verschillende testen opgestuurd. Naar nu blijkt zit er tussen de verschillende testen die zijn gedaan tussen 17 en 26 januari één Britse variant. Voor Curaçao is dit het eerste geval.