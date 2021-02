Omstreden coronamedicijn levert Gilead 1,9 miljard dollar op

Farmaceut Gilead heeft in de laatste drie maanden van 2020 ruim een kwart meer omzet behaald dankzij hun coronamedicijn remdesivir. In totaal leverde de virusremmer ruim 1,9 miljard dollar aan opbrengsten op in het vierde kwartaal. Die stijging kwam ondanks het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om geen gebruik meer te maken van remdesivir bij de behandeling van coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn beland.