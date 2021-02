Wethouder Rotterdam: euthanasie dieren Blijdorp niet aan de orde

„Euthanasie van dieren in Blijdorp is nog heel ver weg en niet aan de orde.” Dat zei de Rotterdamse dierenwelzijnwethouder Bert Wijbenga donderdag in een raadscommissie. Hij ging in op de onduidelijkheid die was ontstaan na een eerdere brief aan de raad, waarin hij meldde dat als de dierentuin de reorganisatie niet rondkrijgt, deze in het uiterste geval en „zeer tegen haar zin” misschien zal moeten overgaan tot euthanasie.