‘Aantal burgemeesters twijfelt over Tweede Kamerverkiezingen’

Een aantal burgemeesters heeft grote twijfels over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Dat zeggen ze in het NRC. De burgemeesters vrezen dat de verkiezingsdag, 17 maart, zou kunnen fungeren als besmettingshaard van het coronavirus. Ook bestaat de vrees dat kiezers uit angst voor het coronavirus wegblijven. De vijf burgemeesters zeggen in de krant dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld.