Ford verdubbelt investeringen in elektrisch rijden

De Amerikaanse automaker Ford wil de komende vier jaar 22 miljard dollar investeren in elektrische en zelfsturende auto’s. Dat is bijna een verdubbeling van de eerdere investeringsplannen in stekkerauto’s. Ook steekt de op één na grootste autofabrikant van de VS meer geld in technologie voor zelfsturende auto’s, maakte het bedrijf bekend bij zijn kwartaalcijfers.