Kinderen Haagse scholen maar helft van de tijd fysiek op school

Kinderen die op een van de Haagse scholen zitten die vallen onder de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) gaan vanaf maandag maar voor de helft fysiek naar school, in halve groepen dus. De kinderen beginnen de dag op wisselende tijdstippen. „Zo kunnen we goed zorgen voor voldoende afstand in de school en zo zorgen we ervoor dat er niet te veel ouders tegelijk op het schoolplein zijn”, zo meldt de schoolbestuur donderdag. Onder het schoolbestuur van SCOH vallen 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en 22 peuterscholen in de regio Haaglanden.