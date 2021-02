Minister Slob belooft ‘alles wat nodig is’ tegen achterstanden

Zomerscholen, weekendscholen of simpelweg extra schooltijd. Onderwijsminister Arie Slob houdt alle opties open en belooft „alles wat nodig is” te doen tegen leerachterstanden door het sluiten van de scholen. Extra steun aan leerlingen is broodnodig en het sluiten van de basisscholen zal jaren effect hebben, zegt Slob in een interview met De Telegraaf. Hij waarschuwt ook voor een groot aantal zittenblijvers dit jaar.