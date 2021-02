Fotograaf Kees van de Veen wint fotoprijs Zilveren Camera

Fotograaf Kees van de Veen krijgt dit jaar de prestigieuze prijs voor de fotojournalistiek, de Canon Zilveren Camera. Volgens de jury maakte de fotograaf het afgelopen jaar de beste journalistieke fotoserie, met een reportage die hij in maart en april maakte op de intensive care in Assen tijdens de eerste golf van het coronavirus. Van Veen volgde de 73-jarige Piet Franssen, die op de ic werd opgenomen met een besmetting. Hij overleed op 16 april. De foto’s werden een week later geplaatst in NRC, zo meldt de krant.