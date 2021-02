Woningen in Thomaskerk Zeist

In de leegstaande Thomaskerk in Zeist-Oost komen woningen. Maatschappelijk projectontwikkelaar Steenvlinder uit Voorburg is de nieuwe eigenaar van het voormalige kerkgebouw in de wijk Kerckebosch. In 2015 werd er de laatste dienst gehouden. De gemeente die er samenkwam, is toen samengevoegd met de plaatselijke Noorderlichtgemeente.