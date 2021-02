Rustiger Wall Street licht hoger begonnen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met bescheiden winsten aan de handelsdag begonnen. De beurshandel is in relatief rustig vaarwater gekomen nu het koersverloop van favoriete aandelen van ‘Reddit-beleggers’ minder extreme uitslagen laat zien. Verder was de blik gericht op nieuwe uitkeringscijfers en handelsberichten van enkele grote bedrijven.