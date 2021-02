Sinds de staatsgreep in Myanmar begin deze week zijn al zeker 147 parlementariërs, activisten, ambtenaren en journalisten gearresteerd. Dit berichtte de vereniging voor hulp aan politieke gevangenen (AAPP) in dat land donderdag. De meeste mensen die zijn opgepakt werkten als volksvertegenwoordiger of in het bestuursapparaat. Voor zover bekend zijn er veertien activisten onder de arrestanten aldus de AAPP.