Rutte: komend weekend weer naar avondklok kijken

Premier Mark Rutte wil nog niet vooruitlopen op een eventuele verlenging van de avondklok. De „politieke afspraak” is dat de maatregel volgende week woensdag afloopt, aldus Rutte. Hij benadrukte donderdag in een debat met de Tweede Kamer dat de coronasituatie sinds de invoering van de avondklok niet beter is geworden.