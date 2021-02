GGD: geen sprake van verspilling vaccin

Minder dan 2 procent van de coronavaccins waarover de GGD’s beschikken wordt verspild. Dat is heel erg weinig, want van andersoortige vaccins gaat gemiddeld zo’n 10 procent verloren. Dat zegt een woordvoerster van GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van GGD’s in Nederland. Volgens de organisatie wordt er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met de coronavaccins.