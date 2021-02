Als de kerk de zang ontraadt

Helemaal niet zingen in de eredienst: dat is sinds een paar weken het dringende advies van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook een landelijke coronaregiegroep van de Christelijke Gereformeerde Kerken geeft dit als „basisadvies.” De vraag is wat er op plaatselijk vlak met zulke landelijke richtlijnen wordt gedaan. Is de zang daar inderdaad helemaal verstomd? Hier en daar wel. Maar op veel plaatsen toch niet, zo blijkt uit een inventarisatie.