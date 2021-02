Rechtbank België veroordeelt Iraanse diplomaat tot 20 jaar cel

Een Belgische rechtbank heeft de Iraanse diplomaat Assadollah A. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor het beramen van een aanslag op een congres van een Iraanse verzetsbeweging in 2018 in Frankrijk. De uitvoerders van de verijdelde bomaanslag, Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N., moeten respectievelijk vijftien en achttien jaar de cel in en een vierde verdachte, Merhad A. krijgt zeventien jaar.