Zacht Nederlands weer drukt op resultaten Vattenfall

De Zweedse energieproducent Vattenfall heeft coronajaar 2020 afgesloten met mindere resultaten. Dat kwam onder meer door het relatief warme winterweer in Nederland waardoor er minder vraag was naar energie. Verder waren de kosten in Duitsland hoger. Ook zorgden lagere energieprijzen voor tegenvallende resultaten, meldt de eigenaar van het voormalige Nuon in de jaarcijfers.