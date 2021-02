WOZ-waarde steeg in coronajaar 2020 gemiddeld met 7 procent

De WOZ-waarde van woningen is vorig jaar in doorsnee met 7 procent toegenomen. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis op basis van cijfers van de Waarderingskamer die toezicht houdt op de vastgestelde waarden door gemeenten. Doordat de huizenprijzen afgelopen jaar hard zijn opgelopen, is ook de WOZ-waarde omhooggegaan.