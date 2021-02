8 jaar cel voor doodsteken Haagse marktkoopman

De 62-jarige Marianne H. is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor het doodsteken van haar man. Dat gebeurde in november 2017. Het 59-jarige slachtoffer, een bekende Haagse marktkoopman, werd in hun huis in Den Haag met een mes meerdere keren gestoken. Hij wist nog naar buiten te lopen maar overleed op de galerij.