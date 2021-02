Spahn: samenleving verdraagt geen strenge lockdowns meer

De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn stuurt aan op snelle versoepelingen. Hij zei donderdag dat het land niet de hele winter in strenge lockdown kan blijven. „Onze samenleving zou dat niet verdragen”, aldus Spahn. Hij beklemtoonde dat de huidige ‘coronastatistieken’ veelbelovend zijn, „want we zien een aanzienlijke daling in het aantal nieuwe besmettingen”.