Instelling mag vaccinatiebewijs vragen

De Nederlandse en Duitse adviesraden hebben donderdag tegengestelde adviezen gegeven over de vraag of mensen die gevaccineerd zijn, vrijstelling hebben van de beperkingen.Instellingen en bedrijven hebben volgens de wet in principe de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen bij de toegang tot voorzieningen, schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid.