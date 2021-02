‘Nederlanders hebben minder op met cyberveiligheid’

Nederland scoort niet zo hoog op het gebied van cyberveiligheid, ondanks de grote afhankelijkheid van digitale infrastructuur. Dat concludeert accountants- en advieskantoor PwC na onderzoek. Door de coronacrisis en het vele thuiswerken door personeel zet een derde van de ICT-bestuurders bij bedrijven in Nederland meer in op veiligheid. Wereldwijd is dit circa de helft.