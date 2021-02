Elektrisch autorijden wint terrein, een op zes nu elektrisch

Elektrisch rijden wint in Europa duidelijk terrein. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA was in het slotkwartaal van 2020 een op de zes geregistreerde nieuwe personenauto’s een elektrisch model. Over heel 2020 gaat het om iets meer dan 10 procent van de nieuwe wagens. Dat was in 2019 nog 3 procent.