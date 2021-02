PlayStation-maker Sony uitblinker in lagere Nikkei

Elektronicaconcern Sony was donderdag een uitblinker op de Japanse beurs. De maker van de PlayStation profiteerde afgelopen kwartaal van de sterke vraag naar computerspelletjes doordat mensen meer thuiszitten vanwege de coronapandemie. De stemming op de aandelenbeurs in Tokio was evenwel negatief. Beleggers namen wat winst na de sterke opmars in de afgelopen drie handelsdagen. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten eveneens verliezen zien.