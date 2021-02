Unilever geeft zicht op prestaties in coronajaar

Levens- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever geeft donderdag een inkijkje hoe het bedrijf het coronajaar 2020 door is gekomen. De verwachting is dat het slotkwartaal weinig nieuws heeft gebracht en dat het beeld uit de eerdere kwartalen overeind blijft: veel verkopen van schoonmaakmiddelen en zaken als ijs voor thuis, minder verkopen aan bedrijven en horeca. Dat laatste speelt weer een grotere rol nu met name in Europa weer strengere maatregelen werden getroffen in de strijd tegen het coronavirus.